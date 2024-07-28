3’üncü Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması sergisi dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açıldı. Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye sergi salonunda yer alan sergi, 15 gün boyunca 10.00-12.00 ve 13.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşmasına katılan sanatçıların AKM’deki düzenlenen bir haftalık çalıştayda çizdiği resimlerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler ve sanatseverlerin katıldığı etkinlikte konuşan Özçınar, etkinliğin uluslararası boyutunun ülkenin ve bölgenin tanıtımı açısından değerli olduğunu ifade etti. Özçınar, bu çalışmaları gelecek nesillere aktarma arzusunda olduklarını söyledi.

Açılışta, tüm sanatçılara plaket ve katılım belgesi takdim edildi. Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir'in küratörlüğünde, Hascen Doğan Esenyel’in koordinatörlüğünde organize edilen Sanat Buluşması'nda, Türkiye, İran, Rusya ve Kazakistan'dan sanatçılar yer aldı.