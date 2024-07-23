Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması kapsamında bugün iki ayrı serginin açılışı yapıldı.

Sanat Buluşmasına İran’dan katılan Akbar Akbari ve Hanie Jafari’nin öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı “Aşkın ve Sanatın Yolunda” isimli sulu boya sergisi ile Doç. Dr. Mücahit Bora’nın “Zamansız Mekânlar” isimli resim ve heykel sergisi, Güzelyurt Belediyesi sergi salonunda açıldı.

Sergilerin açılışına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, küratör Dr. Arif Albayrak, Mustafa Cihangir, yerli ve yabancı sanatçılarla, sanatseverler katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılışta yaptığı konuşmada, 3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması kapsamında yurt dışından katılan sanatçıların eserlerinin de sergide yer almasının organizasyona ayrı bir zenginlik kattığına dikkat çekti.

Özçınar, “Sanat Buluşması” kapsamında yapılacak çalıştaydan çıkacak eserlerin ise 27 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de Güzelyurt Sergi Salonu’nda yapılacak açılışla sergileneceğini söyledi.

Küratör Arif Albayrak da güzel bir salonda değerli eserlerin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mahmut Özçınar ve sanatçılara teşekkür etti.

Güzelyurt Belediyesi sergi salonunda yer alan her iki sergi de 26 Temmuz’a kadar 10.00-12.00 ve 13.00- 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.