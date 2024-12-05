Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 3. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, dün ve bugün Girne Acapulco Resort Hotel’de yapıldı.

Odadan verilen bilgiye göre, sempozyum bu yıl su kaynakları, trafik ve ulaştırma mühendisliği, yapı malzemeleri, yapı yönetimi, yapı mühendisliği ve geoteknik mühendisliği gibi temel başlıklar altında düzenlendi.

Özellikle binaların depreme dayanıklı tasarımı, mevcut yapıların güçlendirilmesi, yapı güvenliği ve afet yönetimi konuları tartışıldı.

Açılışı, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci’nin konuşmasıyla yapılan sempozyumda, Türkiye ve Kıbrıs gibi deprem riski yüksek bölgelerde güvenli yapılaşma için çözüm önerileri ele alındı. Alanında uzman mühendisler ve akademisyenler, akademik çalışmalarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sempozyuma, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP Milletvekili Alişan Şan, CTP Milletvekili Sıla Usar, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, ECCE Eski Başkanı Andreas Brandner, TMMOB Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Bursa, Denizli ve Balıkesir Şube Başkanları, Turizm Bakanlığı’nı temsilen ŞPD Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Temsilcisi Fazıl Taneri ve çeşitli üniversite rektörleri katıldı.

Sempozyumda bugün “3. Uluslararası Yapılar İçin Doğadan İlham Alan Çözümler” konferansı ile sona erdi.

-Ekinci

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ekinci, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, altı yıl önce başlatılan bu organizasyonun, ülkemizdeki inşaat mühendisliği araştırmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Bu yıl özellikle deprem ve yapı güvenliği konularında önemli sunumların gerçekleştirileceğini vurguladı. Ayrıca, 6 Şubat depreminin ardından yaşanan kaos ortamının İnşaat Mühendisleri Odası’nın müdahaleleriyle hafifletildiğini, ancak hala ulaşılması gereken önemli hedeflerin bulunduğunu ifade etti.

-Olguner

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, üniversitelerle iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Deprem konusundaki duyarlılıklarını ifade ederek siyasilerden bu konuda daha fazla ilgi ve eylem beklediklerini söyledi.

-Aysal

KTMMOB Başkanı Aysal, sempozyumun ulusal düzeyde başladığını ancak uluslararası bir boyut kazandığını ifade etti. Deprem ve trafik kazaları gibi ciddi sorunlara çözüm arayışlarının sürdüğünü belirterek, mühendislik çalışmalarının şehirleşme ve denetimle bütünleşmesi gerektiğini vurguladı.