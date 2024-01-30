KKTC'de dün akşam ve gece yarısı meydana gelen 3 farklı kazada, biri yaya olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazalardan biri alkollü sürüş nedeniyle meydana gelirken, diğer iki kazaya dikkatsizlik neden oldu.

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde dün saat 19.20 sıralarında meydana gelen kazada, aracın çarptığı yaya yaralandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza, 46 yaşındaki Mehmet Ali Özkan’ın NZ 307 plakalı vito araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada caddede yaya olarak yürüyen 20 yaşındaki Mustafa Kadir Çelik’e çarpmasıyla meydana geldi.

Çelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

- Alkollü sürücü arkadan kamyona çarptı

Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde de bugün saat 01.20 sıralarında, 198 mlgr alkol tesiri altında olan sürücünün park halinde bırakılan kamyon aracın arka kısmına çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Ülkü Kamran Ateş’in (K-22), MT 039 plakalı salon araç ile Başbakanlık trafik ışıklarına doğru seyrettiği sırada Grand Pasha Otel önlerine geldiğinde, yolun solunda park halinde bırakılan SB 661 plakalı kamyon aracın arka kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Busegül Gençay (K-22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

- Balıkesir-Ercan yolundaki kazaya 3 araç karıştı

Balıkesir - Ercan Anayolu’nda ise bugün saat 02.50 sıralarında 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza, Celil Kol’un (E-27) ZUB 607 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Abdullah Kaya (E-26) yönetimindeki MC 181 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Çapmanın etkisiyle sağ şeride savrulan ZUB 607 plakalı araç, o esnada sağ şerit içerisinde ilerleyen Zhanat Yeleuov (E-43) yönetimindeki RT 752 plakalı aracın ön kısmına da sağ yan kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Celil Kol ve Abdullah Kaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, her üç kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.