Ülkede son 24 saatte meydana gelen 3 trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kazalardan ilki Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Aslanköy dahilinde bulunan Kale Boya önlerinde yaşandı. Dün 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Salih Şair (E-27) yönetimindeki KV 535 plakalı salon aracı ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve tarla içerisinde takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Diğer bir kaza ise yine dün saat 19.00 sıralarında Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde Eyva Çemberi önlerinde yaşandı. Kazada, Ayşe Eroğlu (K-44) yönetimindeki UT 556 plakalı aracı ile soldan birinci şerit içerisinde İskele’ye doğru seyrederken çembere giriş yaptığında dikkatsizce soldan ikinci şeride geçti. Ayşe Eroğlu, o esnada gerisinden aynı istikamette ikinci şerit içerisinde süratli ve dikkatsizce seyreden Onur Ok (E-43) yönetimindeki JG 357 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpışmaya müteakip savrulan JG 357 plakalı araç tavanı üzerinde devrildi ve sürücüsü Onur Ok yaralandı. Onur Ok, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu oldu.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun 1-2 km’leri arasında, bugün 10.50 sıralarında meydana gelen kazada ise, Batu Berk (E-35), yönetimindeki PP 414 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada köpek barınağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak akasya ağaçlarına çarptı. Kazada yaralanan Berk’in tedavisi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.