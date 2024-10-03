Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler ortak açıklama yaptı

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun belirlediği “3 Ekim Uluslararası Eylem Günü” bu yıl “İnsan onuruna yakışır çalışma ve yaşam koşulları talep ediyoruz” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi iki toplumdan sendikal örgütler ortak açıklama yaptı. Açıklamaya, PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN imza koydu.

Açıklamada, 3 Ekim Uluslararası Eylem Günü dolayısıyla, “tam haklara sahip istikrarlı çalışma, güvenlik ve sağlık koşulları ile kaliteli bir çalışma ortamı, ücretlerde önemli bir artış, 35 saatlik çalışma haftasının uygulanması, kamusal ve kaliteli sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişim hakkı talepleri” dile getirildi.

Dünyanın dört bir yanında emekçilerin krizlerle, derinleşen sosyal eşitsizliklerle, pahalılık ve enflasyonla karşı karşıya olduğu bir dönemde, sendikal ve sosyal haklara yönelik saldırılar olduğu savunulan açıklamada, adaletli gelir dağılımının önemine işaret edildi.

Savaşların öne çıkarılması ve askeri harcamalara daha fazla kaynak aktarılmasının eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün tüm dünya savaşın eşiğinde bulunuyor ve Orta Doğu'daki gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanması hepimize Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini hatırlatıyor çünkü mevcut statükonun istikrar ve güvenliği sağlayabileceği izlenimi tehlikeli bir yanılsamadan ibarettir.

Sendikal örgütlerimiz, bölünmenin kalıcılaşmasının giderek daha görünür hale geldiği koşullarda Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması yönünde diyaloğun yokluğu ve süregiden durgunluktan duydukları yoğun endişeyi dile getiriyorlar.

Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması için görüşmeler Crans Montana'da kalınan yerden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çerçevesi kabul edilerek ve bugüne kadar varılan yakınlaşmaların korunmasıyla derhal yeniden başlatılmalı ve sonuca ulaşılana kadar devam ettirilmelidir.

Kıbrıs sorununun BM kararlarında belirtildiği şekilde syasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki yoplumlu federasyon temelinde çözülmesinin çevremizdeki gelişmelere olumlu etkisi olacak ve Doğu Akdeniz'de barışın hâkim olması çabasına katkı sağlayacaktır.

Ülkemizin yeniden birleşmesi için verdiğimiz mücadelelerle eş zamanlı olarak, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı emek ve sosyal haklarımızı, toplu sözleşmeler ve insana yakışır ücretler için savunma mücadelelerimizi sürdürüyoruz.

Vatanımızı yeniden birleştirme hedefiyle mücadelemizi ve ortak eylemlerimizi sürdüreceğiz.

Günümüzün kritik ekonomik ve sosyal koşullarında, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin sınıfsal dayanışmasını, mücadelelerini ve taleplerini güçlendiriyor; barış ve sosyal adalet mücadelesinde Dünya Sendikalar Federasyonu’nun uluslararası sınıf sendikacılığı hareketi ile birlikte ilerliyoruz.”