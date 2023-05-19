Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İki kişinin 3 ay arayla ölümüne neden olan Ali Bayırbaşı hakkındaki davalar karara bağlandı. Ali Bayırbaşı toplam 48 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki ilk kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında Leyla Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili kararda,kazanın meydana geldiği yolda görüş mesafesinin açık olduğunu, aydınlatma bulunduğunu belirtti. Yargıç, , sanığın hız limiti 65 olan yolda 77 kilometre süratle seyrederken, yayanın yola atıldığını, 40 metre fren yapmasına rağmen tam yolu geçecekken Watt’a çarptığını kaydetti.

Sanığın dikkatsiz ve ihmalkar araç kullanarak, bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden heyet, yayanın da az da olsa katkısal kusuru bulunduğunu vurguladı. Heyet, Watt’ın yaya geçidi olmayan bir yerden koşarak yola geçmeye çalışmasını katkısal kusur olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Ağır ceza heyet, sanığı Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı 18 ay hapse mahkum etti.

İlke Numan’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın kararını ise mahkeme Başkanı Banu Soyer okundu.

Başkan Soyer, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Kozanköy’de düzenlenen off -road yarışı kapsamında parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araçla toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu devrildiğini,kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Soyer, sanığın yağmurlu bir günde çamurlu hale gelen yolda kaza yaptığını belirterek, yolun durumunu bilmesine rağmen dikkatsiz ve ihmalkar davrandığını belirtti.

Soyer, Numan’ın aracın arka koltuğuna oturmak için arkadaşı olan sanığa ısrar ettiğini, bu hususun Numan’ın kazaya az da olsa katkısal kusur eklediğini söyledi.

Soyer, sanığı Numan’ın ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı da 30 ay hapse mahkum etti.

Sanık Numan’ın ayrıca tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle trafiğe çıkması da men edildi.