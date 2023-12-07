Islanders Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle "İmkansızı Mümkün Kılanlar" isimli etkinlik gerçekleştirdi.

Islanders Spor Kulübü Başkan ve Proje Sorumlusu Özgür Gülhan yaptığı yazılı açıklamada, Islanders Spor Kulübü’nün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Türkiye'nin tanınmış sporcularından Mert Onaran ve Okan Aracagök'ü konuk ederek, bir söyleşi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Etkinlikte, milli triatlet Mert Onaran ile doktorların günde en fazla 15 dakika tekerlekli sandalyede oturabilir demelerine rağmen sporu hayat felsefesi haline getiren Okan Aracagök KKTC'deki dezavantajlı bireylerle bir araya geldi.

Söyleşinin moderatörlüğünü Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit yaparken, Aslı Akçay da işaret dili ile söyleşi boyunca çevirmenlik yaptı.

Söyleşiye, birçok sivil toplum örgütü, spor camiasından isimler, siyasiler ve vatandaşların katıldı.

Söyleşinin yanı sıra 3 Aralık günü ise Lefkoşa'da birçok sporcunun katıldığı bir farkındalık koşusu gerçekleştirildi.

Ülkedeki dezavantajlı bireylerle benzer sportif faaliyetlerde bulunmak ve yaşamlarına yeni bir umut ışığı yakmak amacıyla birçok etkin kurum ve kuruluş temsilcisiyle bağlantılar kuran Mert Onaran ve Okan Aracagök kendilerine bu fırsatı tanıyan Islanders Spor Kulübü yönetim kuruluna ve başkan Özgür Gülhan’a teşekkürlerini iletti.



Gülhan da, düzenlenen etkinliğin oldukça verimli olduğunu belirterek, Islanders yönetim kurulu olarak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve “Engelsiz Spor Şöleni” düzenlemek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.