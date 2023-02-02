Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 3 ani ölüm meydana geldi

01.02.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Rachael Oluwapelumı SODEKE (K-20) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

01.02.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenneth OWEN (E-80) kalça kırığı nedeniyle yatalak olarak kaldığı ikametgah içerisinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir

01.02.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ali KARAKÖSE (E-70) kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.