Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90’ıncı yıldönümü İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen ilk tören Atatürk Büstü’ne çelenklerin konulmasıyla başladı. İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören alanında gerçekleştirilen ikinci törende, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasının ardından törende bir konuşma yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinden 28’inci Mekanize Piyade Tümeni Hava Savunma Tabur Komutanlığı’ndan Üsteğmen Berhan Kibaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün baş komutanlığında kurtuluş savaşının kazanıldığını ve Cumhuriyetin ilan edildiğini anlattı.

İskele’deki tören bölge okul öğrencilerinden Aliye Sadıkoğlu, Seda Cömertbay ve Cemaliye Seven’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini okumalarıyla devam etti.

Bekirpaşa Lisesi Tarih öğretmenlerinden Nejla Özkök de Cumhuriyet bayramının 90’ıncı yıldönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tören birliklerinin resmi geçişinin ardından sona erdi.



