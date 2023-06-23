Polisin açıklamasına göre, 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü, saat 02.35'te ST 889 plakalı salon araçla Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken, o esnada aynı şeritte önünde çöp toplayan Fikri Murat (E-54) yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan ST 889 plakalı araç sürücüsü Veysel Can Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çöp kamyonunu şoförü Fikri Murat ise tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.