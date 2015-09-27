SUCUOĞLU: “TURİZM SEKTÖRÜYLE EDİNECEĞİMİZ OLUMLU İMAJ, DİĞER ALANLARDAKİ SIKINTILARI AŞMAMIZDA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu “Turizm sektörü vasıtasıyla edineceğimiz olumlu imaj, diğer alanlarda yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda büyük katkı sağlayacaktır. İyi bir imajla, iyi bir ‘Kuzey Kıbrıs’ markasıyla, uluslararası siyasal-sosyal ve ekonomik gelişmelerde, oluşumlarda daha etkin ve güçlü olmamızın yolu kuşkusuz turizmden geçmektedir” dedi.

Sucuoğlu Dünya Turizm Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, sosyal huzursuzluk ve savaşların turizmin, özellikle ekonomik yönünün daha çok dikkate alınmasına neden olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Turizm sektörü gelecekteki en önemli zenginleşme kaynağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda da etkin bir sosyal politika imkanı da sunmaktadır” dedi.

Giderek daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarına geç girmiş olan Kuzey Kıbrıs’ın ortalamanın üzerinde bir hızla büyüyerek kısa zamanda yüksek bir ivme yakaladığını kaydeden Sucuoğlu, KKTC’nin bugün turizm pazarında Akdeniz Bölgesi’nin hızlı büyüyen destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti.

“Geçmişten günümüze ulaşan Doğa ve Tarihi zenginlikleri ve güzellikleriyle bir müze görünümündeki güzel ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek Dünya turizminden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için her türlü gayreti göstereceğiz” diyen Sucuoğlu, “Varlığını ve gelişmesini, dünya barışına, huzuruna, istikrarına borçlu olan ve kalkınmaya, refaha, barış ve diyaloga katkıda bulunan turizm, insanlığımızın geleceğe, oluşacak yeni dünya düzenine hazırlanmasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Bugün gelinen noktada, turizmin öncelikleri ve turizm sektörünün stratejilerinin, küreselleşen ve geleceğe hazırlanan dünyanın gerekleri ve öncelikleriyle örtüştüğünü kaydeden Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada giderek daha çok sayıda etnik ve dini çatışma ortaya çıkarken, halkları kaynaştıran özelliğiyle önem kazanan bu sektör dünya barışı için anahtar bir role sahiptir.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle “Dünya Turizm Günü”nü kutluyorum. Sektörün gelişimine emek verenlere başarılar diliyorum” .