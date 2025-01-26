Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi'ne karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler, yarın düzenlenecek törenlerle anılıyor.

İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 67’nci yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak Lefkoşa Şehitler Anıtı ardından da Küçükkaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlenecek. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında da şehitler için Yenişehir Şehitler Camiinde mevlit okutulacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak.

Küçükkaymaklı Mezarlığı’ndaki anma töreni saat 09.30’da saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile eşliğine bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Din görevlisi tarafından dua okunmasının ardından tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.