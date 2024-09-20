(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid-methamfetamine) alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan 26 yaşındaki Olamide Mufutau Ewenla dün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 13 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Küçük Kaymaklı’daki bir apartman içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğin kaydetti. Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık 333 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ile yaklaşık 89 miligram ağırlığında Methamphetamine bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu içmek için aldığını, sadece kullanıcı olduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının 14 ve 17 Eylül tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlının uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından aleyhine getirilen davaları kabul ederek, özür dilediğini belirtti. Polis memuru, zanlının yüksek lisans öğrencisi olduğunu, okula aktif olarak devam ettiğini, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.