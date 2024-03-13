Ödül töreni 2 Nisan’da yapılacak

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), her yıl geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul öğrencilerine yönelik “25. Kompozisyon ve Kitap Ayracı” yarışması sonuçlandı.

KTEV’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Koop Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen kompozisyon yarışmasına farklı ilçelerden 30 ilkokul katılım gösterdi. Kompozisyon yarışmasında juri üyeleri olarak, Özge Baysan, Hatice Şenbülbül ve Umure Örs görev yaptı.

Cypri- Cola / Evsu Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen kitap ayracı yarışmasına da ülke genelinde farklı ilkokullara ait yaklaşık 7 bin adet ayraç tasarımı gönderildi. Kitap ayracı yarışmasında Semral Öztan, Ruzen Atakan, Türkan Mengi ve Umure Örs görev yaptı.

Her iki yarışmanın ödül töreni 2 Nisan Salı 10.30- 12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Lefkoşa’daki merkez salonunda gerçekleştirilecek.