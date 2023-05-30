KKTC'de 25 Haziran'da yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, yarın adaylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarına başvuru yapacak.

Partilerden aday olacaklar YSK’ya, bağımsız adaylar ise ilçe seçim kurullarına mesai saatleri içerisinde başvuru yapabilecek.

Meclis'te boş olan bir milletvekilliği için yapılacak ara seçimde koalisyon hükümeti ortaklarından Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Ali Başman’ı, Demokrat Parti’nin (DP) Serhan Aktunç’u, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) de Figen Yaman Lesinger’i aday göstereceği açıklanırken, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Sami Özuslu olarak duyurulmuştu.

Meclis dışı partilerden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tacan Reynar’ı, Bağımsızlık Yolu (BY) da Umut Ersoy’u aday olarak duyururken, Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli ve Talip Sancar seçime bağımsız aday olarak katılacaklarını kamuoyuna açıklamıştı.

- Partili adayların başvuru saatleri

Bu çerçevede YSK’ya Meclis’te yer alan partilerden CTP’nin adayı Özuslu saat 10.00’da, UBP’nin adayı Başman saat 10.30’da, DP’nin Adayı Aktunç saat 11.00’de, YDP’nin adayı Lesinger ise saat 12.00’de başvuru yapacak.

Meclis dışı partilerden TDP’nin adayı Reynar saat 11.30’da, BY’nin adayı Ersoy’da saat 13.00’te başvurularını gerçekleştirecek.

Ulusal Birlik Partisi, başvuru öncesinde saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Büstü’ne de çelenk koyacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde ise partililer saat 09.30’da parti binasında bir araya gelip, YSK’ya yürüyecek.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde Halkın Partisi Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında milletvekilliğinden istifasıyla boşalan 1 Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin yapılacağı 25 Haziran'da, çeşitli nedenlerle boşalan 1 muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de yerel ara seçime gidilecek.

KKTC'deki seçim mevzuatına göre muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri sadece bağımsız olarak seçime katılabiliyor.

- Adayların geçici ilanı perşembe günü yapılacak

Yarınki başvuruların ardından adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları tarafından perşembe günü geçici olarak ilân edilecek. Sandık seçmen listeleri ise cumartesi günü askıya alınacak. Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 4 gün askıda kalacak. Adaylar, pazar günü kesinleşecek ve kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.

- Seçim propagandası 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak

Siyasal partiler ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ad çekme 5 Haziran’da yapılacak. Seçim propagandası da 5 Haziran’da başlayacak.

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü ise 6 Haziran.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları en son 10 Haziran'da yayımlanabilecek. Sandık seçmen listeleri 13 Haziran’da tamamlanacak. Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran.

-Seçmenler 25 Haziran’da sandık başına gidecek

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek. Seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.