-Eğitime TAK Muhabiri Mehmet Kara da katıldı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde düzenlenen "25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan 10'u AA personeli, 15'i farklı ülkelerden 25 kursiyer sertifikalarını aldı.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 1-12 Temmuz'da düzenlenen eğitimin sertifika töreni, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Eğitime, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Muhabiri Mehmet Kara da katıldı.

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AAtölye'deki törende yaptığı konuşmada, eğitimlerin meşakkatli geçtiğini belirterek, eğitim sırasında ayağını burkan ve biber gazından etkilenen kursiyerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kursiyerlere "suda hayatta kalma" eğitimi verildiği sırada, piknik yapan bir vatandaşın boğulma tehlikesi yaşadığının fark edilmesi üzerine eğitimdeki dalgıç polislerin, vatandaşın hayatını kurtardığını anımsatan Bostan, polislere de teşekkür etti.

Bostan, kursiyerlerin, alanında uzman isimlerden eğitim aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir noktasında karşılaşamayacağınız bir kadroyla bir arada oldunuz. Çok önemli kurslara katıldınız. Büyük bir tecrübeyle ayrılıyorsunuz buradan. Biz, eğitime katılan her arkadaşımıza 'Eğitim nasıl geçti? Eksik, gedik var mıydı? Katkı sunmak istediğiniz bir şey var mı?' diye soruyoruz ve bu eğitimi her defasında geliştiriyoruz. Şimdi yeni fikirlerimiz de var. Polis Akademimizle önümüzdeki günlerde paylaşacağız."

Savaş muhabirliği eğitimini alıp daha sonra savaş bölgesine giden gazetecilerle de irtibat kurduklarını aktaran Bostan, "Ukrayna ve Gazze'de bunu yaptık. Hepsinin ortak bir mesajı var. 'İyi ki biz bu eğitimi almışız. Aldığımız bu eğitim bize çok ciddi bir tecrübe kazandırmış ve biz sahada bu eğitimin faydasını çok gördük.' diyorlar. 12 gün içerisinde aldığınız bu eğitimler, inşallah savaş, afet olmaz ama olduğu takdirde sizin can simidiniz olacak ve hayatta kalmanızın en önemli garantilerinden birisi olacak." diye konuştu.

- "Savaşlar olmasın, muhabirler savaş koşullarında bu zorlu şartları yaşamasın"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek, eğitim dönemini organize ederken Türk dünyasına özel bir program yapmak istediklerini söyledi.

Eğitimi, Türk dünyası muhabirleri arasında düzenlemek istediklerini anlatan Tanyeli, "Çünkü Türk dünyası, TİKA için çok önemli. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni kurulan devletlerin, devletleşme sürecine, ekonomik, sosyal refahına katkıda bulunmak üzere TİKA kuruldu. Aslında bu fiziksel sermaye yatırımları devam ederken en önemlisi, Türkiye ile Türk dünyası arasında köprü olacak insan kaynağını yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Uğur Tanyeli, eğitim programının hayırlı olmasını dileyerek, "Hem savaşlar olmasın hem muhabirler savaş koşullarında bu zorlu şartları yaşamasın ama bir şekilde bunun olası olduğunu da düşünerek, bu olaylara karşı kendimizi eğitmek ve hazırlamak bizler ve sizler için çok önemli." dedi.

- "Dünya çocukların, masum insanların ölmesine kayıtsız kalmamalı"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal ise Polis Akademisi ve AA işbirliğiyle yürütülen projenin, dünyanın tek sertifikalı savaş muhabirliği projesi olduğunu vurguladı.

Projeyi, yalnızca "savaş muhabirliği projesi" olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu anlatan İnal, "Bu, zor şart muhabirliği. Bunun içinde depremler, seller, geniş çaplı orman yangınları var." ifadesini kullandı.

Savaşların dünyanın gerçeği olmaya başladığına dikkati çeken İnal, bölgesel savaşların, yerini geniş kitlesel savaşlara bıraktığını dile getirdi.

İnal, şunları kaydetti:

"Dünyanın iki yerinde çok yaygın bir savaş var. Birisi komşumuz Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, biri de yüreğimizi her gün yaralayan ve herhalde bizden başka insanın da gözlerini kapatıp kör olduğu, çocukların ölümlerine kayıtsız kaldıkları, sahipsiz ve kimsesiz mazlumların savaşı, Gazze savaşı var. Gözümün önünden gitmiyor. Anadolu Ajansı muhabirinin, kendi karısını ve çocuklarını İsrail bombardımanında kaybedip, onların cenazesinin başında haber geçtiği görüntü benim ruhuma kazınmış durumda. Dünya çocukların, masum insanların ölmesine kayıtsız kalmamalı."

Kursiyerlerden Rahila Hamidova ve Ahmet Salih Alacacı da teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.