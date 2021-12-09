Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Söylenti olmadığı artık ortaya çıktı…
Nedendir bilinmez ama Ankara 23 Ocak tarihine kadar KKTC’den gelecek olan randevu tekliflerine kapıyı kapatmış!
Bu tarihe kadar gelmeyin diyorlar yani…
Oysa bizim Başbakan Sucuoğlu asıl projelerini seçimlerden sonra açıklanacağını söylüyor!
Haliyle bizim kafalar da karışıyor!
Doğal olarak aklımıza gelen soru şu;
UBP seçim sonrasında yine hükümet olur da Sucuoğlu Başbakan olarak kalırsa Ankara’dan randevuyu koparacak mı?
Olumlu düşünmek istediğimiz için kesinlikle bu ziyaret gerçekleşmelidir…
Zira battıkça batıyoruz!
Hem de boğazımıza kadar…
Siz boykotçulara filan bakmayın!
Onların içi başka dışı bambaşka…
Türkiye olmazsa halimiz duman olur diye baş başa olduklarında konuşuyorlar ama amaç siyaset olunca iş o zaman bambaşka oluveriyor!
Çünkü bunların niyeti seçim boykotu filan değil aslında…
Kesinlikle Ankara’ya karşı bir operasyonun düğmesine basmak!
Hayal tacirliği yani…
Bu arada Başbakan sürekli Ankara ile ilişkilerde bir sıkıntı yaşanmadığını sık sık dile getiriyor!
Biz de buna inanmak istiyoruz…
…
Şu anda vatandaşlar kendi aralarında tahminlerde bulunuyorlar…
En çok da Erdoğan’ın Katar ziyaretinden beklentileri var!
Erdoğan, Katar’dan yüklü bir para ile dönerse ne ala…
Döviz bu kez tepetaklak olur aşağıya düşer!
En azından buradan şunu öğreniyoruz;
Türk Lirasının durumu da artık başka ülkelerde…
Bizim Berber Mahmut da şu sorular sadece televizyon haberlerine odaklanmış!
Geçenlerde borçlarını kapatmak için bir devlet bankasından kredi aldı…
İlk gün dedim ki kendisine, git hemen yabancı paraya çevir!
Söz dinlemedi, elindeki para yüzde 30 civarında eridi…
Dün aradı ne yapayım diye!
Ne halt edersen yap dedim…
Sen söz dinleme, elindeki parayı Türk Lirası olarak beklet, sonra benden görüş iste!
Bizde akıl olsa kendimize Müslüman olurduk!
Sonuçta karar vermiş…
Erdoğan’ın Katar dönüşünü bekleyecekmiş!
Yani Türk Lirası’nın akıbetini…
Büyüyünce adam olacaksın dedim!
Vay memleketim insanının haline…
…
Üst kurul karar üstüne karar üretiyor…
Vakalardaki artışlar vatandaşı artık korkutmaya başladı!
Alınan kararlar uygulanıyor mu bambaşka bir mesele ama biz en azından kendi adımıza tam destek veriyoruz…
Madem ki böyle bir bela var başımızda, dünya ne yapıyorsa biz de onu yapacağız!
Hele de aşı sıkıntımız yok ya…
Daha ne isteyelim!
Ama alınan kararları eksik olarak görüyoruz…
Artık seçim çığlıkları atılmaya başlandı, ne maske var ne mesafe!
Peki ya bu kalabalıkları oluşturanların aşı durumları nedir?
Bilen var mı?
Öyle değil mi ya, üst kurul artık aşısızların kalabalık ortamlara katılmaması için bir takım önlemler almadı mı?
Ya seçim kalabalıkları ne olacak!
Bunları kim denetliyor, kim aşılı kim aşısız belli mi?
Kesinlikle değil…
Seçim ters bir zamana geldi tamam da!
Eğer sağlık riske atılıyorsa üst kurul bunlar için de kararlar üretebilmelidir…
Sonra artık bu devirde kapı kapı gezmek de neyin nesidir!
Üst kurul bu konuda çare üretti üretti, üretemezse vay halimize…
…
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun dün yaptığı basın toplantısında elektriğin maliyetinin 2.1 TL olduğunu ama vatandaşa 97 kuruş fatura edildiğini söyledi…
Aslında yeni bir zam müjdesini de vermiş oldu!
Yazın bir kenara birkaç güne kadar bomba patlar, yüzde 30 civarında bir zam yapılır…
Bir de tüp gaza bekleniyor zira geçenlerde ilgili bakanlığın müsteşarı da müjdeyi oradan vermişti…
Hem elektrik hem de tüp gaza da okkalı zamlar gelince, bunun dolaylı zamlarını da ekleyince vay yurdum insanına!
Bu arada elektriğe bunca zaman zam yapılmayınca bugünlere geldi ve patladı patlayacak…
İyi de bunda dar gelirlinin suçu ne?
Sizler hep siyaseti ön planda tuttuğunuz için zamları geciktirdiniz, şimdi en bunalımlı dönemde vatandaşın sırtına ağır bir yük daha bindireceksiniz…
Ama işte gelin görün ki işiniz gücünüz bu sıralar sadece seçim!
Koltukları kaptırmama meselesi…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Olgun AMCAOĞLU, bazı okullarda vakaların yoğunluk göstermesi hatta bazılarının mutfaklarının kapatılması sadece okul yönetimlerinde değil öğrenci ve velilerde de infial yaratmaya başladı. Hatta bazı okullardaki vakaların da özellikle saklandığı iddiaları var, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Serhat AKPINAR, dünkü mesajımızın hayli kafanızı karıştırdığını duyduk, büyük ihtimalle de yanlış bir değerlendirmede bulundunuz. Sizin hakkınızda bir sıkıntı yok, gönül rahatlığıyla seçimlere katılabilirsiniz. Bu uğurda yolunuz açık olsun!
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, bugün büyük bir bomba patlatacağınız konuşulmaya başlandı. Bu konuda yakın dostlarınıza ser verip sır vermiyormuşsunuz. Merak ve heyecanla biz de bekleyeceğiz artık, umarız da yüksek tesirli olur…
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Sayın Kemal Deniz DANA, Kooperatiflerin şimdiye kadar 500 Milyon TL gibi yüksek bir rakamın kayıp olduğunu tespit ettiniz ama biz de nedense ellerine kelepçe takılıp kodese giden birini göremedik. O büyük kellelerden bir kaçını deşifre etseydiniz seçim öncesi büyük güç kazanmış olacaktınız…
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Sayın Fırat ATASER, yaşadığımız şartlar nedeniyle Alsancak Belediyesi olarak bu kez yeni yıl harcaması yapmayıp, ihtiyaçlı ailelere yardım kararı almışsınız, çok da iyi yapmışsınız. Umarız tüm belediyelere ve kurumlara örnek teşkil eder!
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Sayın Dursun OĞUZ, Catering firmaları size ulaşamadıkları yönünde mesajlar göndermeye başladılar. Zira çok değil kısa bir süre sonra batmalarına kesin gözüyle bakmaya başladılar. En azından dertlerini dinlemek için bir fırsat yaratmanızı bekliyorlar…
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Sayın Cafer GÜRCAFER, meslektaşlarınız artık dilencilikten öte sokağa dökülüp eylem yapılmasını istiyor. Bir çoğu yanlarında çalıştırdıkları işçileri de durdurmaya başladı, durumlar görünenden daha berbat bir hal aldı…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, genel seçimlerde oyunuzun DP’ye verileceğini söylemek camiada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Size de böyle bir tavrın yakışacağını söyleyenler bir hayli fazla, artık hayırlara vesile olsun.
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Sayın Suphi COŞKUN, İskele ve Mağusa bölgesinde hayli iyi gibi görünüyorsunuz ama diğer ilçelerde durum çok da iç açıcı değil. Buralarda özel ekipler oluşturmanız ve şansınızı artırmanız bekleniyor…
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Sayın Onur ULAĞ, geçtiğimiz günlerde dünya evine girdiğinizi memnuniyetle öğrendik bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Siz genelde akşamları çalışan bir basın mensubusunuz bakalım eşiniz bu konuda ne gibi tedbirler alacak? İşiniz çok da kolay görülmüyor değil mi?
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Sayın Koral ÇAĞMAN, bir kez daha genel seçimlere katılmama kakarı ile en doğrusunu yaptınız zira siz sadece mesleğinize aşıksınız, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu arada Girne’de sizin yerinize seçilecek olan arkadaşın da üç aşağı beş yukarı belli olduğu konuşuluyor…
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Sayın Ali Şan OŞAN, aday adaylığı seçimlerinde parti içinde genç kesimden yoğun bir destek kampanyası başlatıldığını biliyor muydunuz? Adaylık artık kesin gibi görülüyor ama siz yine de işi şansa bırakmayın ki yol kazasına uğramayasınız…
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Sayın Barış TOSUNOĞLU, botoks operasyonundan sonda şimdi de karındaki yağları yok etmek için gizli tutmaya çalıştığınız seanslara başlamaya hazırlandığınızı duyduk. Memleket çok küçük ya işte hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Kesinlikle aramızda kalacak maraz etmeyin sakın!