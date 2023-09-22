KKTC’de serbest piyasada euro 29.05, sterlin 33.50, dolar ise 27.25 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada, 09.28 itibarıyla 28.80 liradan alınan euro, 29.05 liradan satılıyor. 33.20 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33.50 lira olarak belirlendi. Dolar ise 27.05 liradan alınıp, 27.25 liradan satılıyor.