Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Türkiye’nin dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı Salamis Antik Tiyatro' da sanatseverlerle buluşturacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, festival, 15 Eylül' de Bellapais Manastırı' nda yer alacak olan KKTC CSO Konseri ile başlayacak ve 8 Kasım' a kadar 12 farklı konsere ev sahipliği yapacak.

Fazıl Say ile Genco Erkal’ın konseri ise 25 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00' de Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak. Fazıl Say-Genco Erkal konserinde Fazıl Say’ın Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve Genco Erkal'ın eşsiz yorumuyla “Nâzım” başlığı altında sunduğu eserlerden bir seçki yer alacak. Nâzım şiirlerinin yoğun anlatım gücünü vurgulamayı üstlenen bu güçlü müziğin yanı sıra, konserde ayrıca Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak.

Festival biletleri Deniz Plaza şubelerinden ve online olarak biletfest.com adresinden sağlanabiliyor.