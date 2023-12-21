Kıbrıs Türk halkında çok önemli bir yere sahip kahraman şehitler, bir kez daha, rahmet, minnet ve şükranla anılıyor. Şehitler için düzenlenen İskele’deki anma töreni Larnaka Şehitler Anıtı önünde gerçekleşti.

Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, İskele Polis Müdür Muavini Nihat Can, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, İskele Savcısı Ayşe Kaymak Sayılı, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

21-25 Aralık milli mücadele ve şehitler haftası dolayısıyla iskele’de tören düzenlendi

İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı tören dua okunmasıyla son buldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan GKK’dan Piyade Üsteğmen Mesut Ardıç, tarihten notlar aktarırken, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Bugün özgür bir ülkede yaşanıyorsa bunu kahraman şehitlere borçlu olduklarının altını çizen Ardıç, ‘kahraman şehitlerimiz, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun’ dedi.

Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Hür Mehmet Akkılınç ”21 Aralık Demeyin Bana” İskele Evkaf TMK Öğrencisi Verda Melek Özmemduh ise “Yüzbaşım“ isimli şiirlerini okudu. Tören dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitlerimiz anısına okuduğu dua ile son buldu.