Cumhuriyet Meclisi’nde bugünkü Genel Kurul toplantısının ardından toplanan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.

Komitenin gündeminde 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, 16 milyar 485 milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı, 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü ve 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri bulunuyor.