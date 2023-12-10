2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yarın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınmaya başlanıyor.

2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 78 milyar 717 milyon TL’lik gider, 71 milyar 932 milyon TL’lik de gelir öngörülüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy çokluğuyla geçen bütçe yasa tasarısına ilişkin genel kuruldaki görüşmelerin cumartesi ve pazar hariç her gün kesintisiz sürdürülmesi ve 22 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor.

-İlk gün Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi

Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe yasa tasarısının bütünü üzerindeki görüşmeler yarın saat 10.00’da başlayacak.

Tasarıya ilişkin raporun okunmasının ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın yapacağı sunuş konuşmasıyla devam edecek.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarı madde madde görüşülmeye başlanacak.

Genel kurulda yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

-Program

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bütçe görüşmelerine ilişkin programı şöyle:

“Salı günü Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı; çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı; perşembe günü Ombudsman, Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı; cuma günü Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, GKK bütçesi, İçişleri Bakanlığı; 18 Aralık Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 19 Aralık Salı günü Hukuk Dairesi Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 20 Aralık Çarşamba günü Sayıştay, Mili Eğitim Bakanlığı; 21 Aralık Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 22 Aralık Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Aynı gün gelirler bütçesi ve tasarının bütünü oylanacak”

Bakanlık bütçeleriyle birlikte bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de görüşülecek.