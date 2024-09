KKTC’nin 2023 yılı vergi rekortmenleri açıklandı, kurumlarda Türkiye İş Bankası, kişilerde Tahir Topal yine vergi şampiyonu oldu. Kurumlar vergisinde, ilk 10 kurumun 7’sini bankalar oluşturdu.

Resmî Gazete’de yayımlanan kurumlar vergisi beyan listesine göre Türkiye İş Bankası A.Ş. 499 milyon TL vergi ödeyerek vergi şampiyonu oldu. İkinci sırayı 413,7 milyon TL vergiyle Merit Kıbrıs Turizm Limited; üçüncü sırayı 288,6 milyon TL vergiyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. aldı.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. 192,3 milyon TL; Âdem A. Kaner ve Kardeşi Ltd. 164,4 milyon TL; Aksa Enerji Üretim A.Ş. 154,9 milyon TL, Creditwest Bank Ltd. 154 milyon TL; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 145,9 milyon TL; Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 136,2 milyon TL ve Asbank Ltd. 126,9 milyon TL vergi ödeyerek ilk 10’a girdi.

-Tahir Topal yine şampiyon oldu

Bireysel mükellefler arasında ise Tahir Topal, 113,8 milyon TL gelir üzerinden 36,1 milyon TL vergi ödeyerek yıllardır olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Gaye Boyacı Menteş 78,6 milyon TL gelir üzerinden 7 milyon TL vergiyle ikinci olurken, Burak Başel 22,7 milyon TL gelir üzerinden 6,4 milyon TL vergi ödeyerek üçüncü sırada yer aldı.

Turgay Ersalıcı 24,5 milyon TL gelir üzerinden 4,6 milyon TL; Mustafa Haciali 51 milyon TL gelir üzerinden 4 milyon TL vergi ödeyerek ilk beşe girdi. Sonraki sıralarda 12 milyon TL gelir üzerinden 3,9 milyon TL vergi ödeyen Taylan Selçuk Zoruler; 13,6 milyon TL gelir üzerinden 3,7 milyon TL vergi ödeyen Önder Sanver; 11,3 milyon TL gelir üzerinden 3,6 milyon TL vergi ödeyen Hasan Can Pehlivanoğulları; 11,6 milyon TL gelir üzerinden 3,4 milyon TL vergi ödeyen Ahmet Sanver ve 22,6 milyon TL gelir üzerinden 3,2 milyon TL vergi ödeyen Işın Cemil yer aldı.