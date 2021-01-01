Çiğdem Dürüst

Yeni yıl hepimiz için barışın, sağlığın, huzurun, mutluluğun yılı olsun.

Hiç kimsenin bizim üzerimizden prim yapamadığı, siyasetin oyuncağı olmayacağımız onurlu bir yıl olsun.

Torpil ve partizanlık defolsun.

Sistem ve insanlık adına keyifle anacağımız günlere giriş yapabilelim. Kıbrıslılığımızla övünüp dünyada kabul göreceğimiz antlaşmalara imza konulan yıl olsun.

Artık korona illeti hepimize ders olsun.

Ne bizim ne de dünyadaki başka hiçbir ülkenin insan hatasından dolayı sağlığını kaybetmeyeceği bir yıl olsun.

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2021 her şeyin en güzellerinin başlayacağı yepyeni bir çağın başlangıcı olsun.

Hiçbir çocuk istismara ve ihmale maruz kalmasın.

Hiçbir kadın, ayrımcılığa uğramasın. Cinayete kurban gitmesin. Taciz ve tecavüz hiç olmasın.

İnsanlar cinsel yönelimlerinden, ırk, dil din etnik köken gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz kalmasın.

Dünya değerlerini insanlık ortaklaşa kullansın.

Tüketmeden zenginleştirebilsin.

Savaşlar yüzünden hiç kimse ölmesin.

Tek bir askere bile gerek kalmasın. Savaşlarda ölenlerin yakınları kan ağlamasın.

İnsanlığın utancı ve ayıbı olan her şey 2020 ile gitsin, bir daha gelmesin…

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Kıbrıslı Türkler olarak her şeyden fazlasıyla nasibimizi aldık. Özellikle son yüzyıl bizler için korkunçtu. Atalarımız, ailelerimiz hala savaşın izlerini ve acılarını üzerlerinden atamadıkları gibi halen daha yeni bir savaşın çıkmasından korkuyorlar. Bizim gibi savaşı görmeyen nesillerin dahi üzerimize sinen savaş kokularını unutmak için, kendi evlatlarımızı savaş korkusundan uzak yetiştirebilelim diye çok uğraştığımız bir yüzyılda olduğumuza inanmak ve bunu idrak ederek uygulamaya koymak bizler için zor değil.

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Şimdi artık insanı ve dünyayı seven, dünyadaki her bir canlının da karşılıklı tehdit söz konuş olmadıkça birbirine zarar verebilecek kapasiteye de ihtiyaca da sahip olmadığını bilecek kadar çok gelişmiş insanlığın bir parçası olarak barışı hedeflemeyi biliyoruz.

O zaman buna uygundavranmalı kendi aklımızı kullanmalıyız.,

Kendi yurdumuzda mutlu bir şekilde yaşayabilmemizin temel gerekliliği olan güzel günleri davet etmek ancak iyi insan olmakla mümkündür.

İnsana zarar vererek daha da zenginleşmeyi kendilerine prensip edinmiş kişilerin artık dünyadaki amaçları değişsin. Hem ekonomik hem de zihinsel kuvvetlerini dünyayı daha uzun ömürlü kılmak, insan türünün aklına ve kapasitesine uygun bir hayat kurgulamak için değerlendirsinler.

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Biz Kıbrıs’ta çok acılar çektik. Pek çok coğrafyada çok fazla acılar çeken bizler gibi toplumlar olduğunu biliyoruz ve bunların tümünden kurtulmanın en güzel yolunun aklımızı kullanmak olduğunu da görebiliyoruz.

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1 Ocak 2021…

Hadi gözlerimizi kapatalım ve en güzel temennilerimizi önce insanlık ve dünya sonra da kendimiz ve sevdiklerimiz için tutalım.

Hayat çok güzel.

Yaşamak her şeyden daha güzel.

Dünya hepimize yetecek kadar büyük ve zengin. Yaşamayı seçtiğimiz bölgelerde, tıpkı evlerimizi en güzel, en yaşanası hale getirmeyi hedeflediğimiz gibi hedefleyerek devam ettirirsek 21 yüzyıl ve sonrası bizim olur.

Ben gözlerimi kapatıyorum:

“Sağlıklı nesiller, zengin kaynakların barış içinde paylaşıldığı zamanların başlangıcı olmasını diliyorum bugünün. Ve kendim için ailem için de en güzel olan ne varsa hepsi gelsin bizi bulsun istiyorum.”

Biz kendimizi sevdikçe, çevremize de ışık saçar ve dünyayı hep birlikte daha yaşanası bir gezegene dönüştürürüz…

Nice güzel yıllarımız olsun…