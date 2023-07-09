20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü nedeniyle tören provası yapılıyor. Bu kapsamında Lefkoşa’da bazı yollar bugün trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00’den itibaren “Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi” arasında kalan yol güzergahı tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Açıklamaya göre, trafik şu yönlerden sağlanacak:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı veya Atatürk Stadyumu çemberinden kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı'ndan sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan çevre yolu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolu kullanılarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edilip, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”

(EMR/YIL)