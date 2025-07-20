Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız, devletimizden egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarında tören düzenlendi.

Törende, Anıt Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine ve kendi devletine kavuştuğunu belirterek, “Rum’un azınlığı olmayacağız, devletimizden egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve diğer bazı askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıt özel defterini imzalanmasıyla sona erdi.

-Anıt özel defteri

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkının en karanlık günlerinde verdiğiniz büyük mücadele, halkımızı yol olmaktan kurtarmış; açtığınız yolda yürüyen halkımız, 20 Temmuz Barış Harekatı ile özgürlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine ve kendi devletine kavuşmuştur.

‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülmez’ şiarınızdan aldığımız güçle Anavatan Türkiye ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken bir kez daha söz veriyoruz: Rum’un azınlığı olmayacağız; devletimizden, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz.”