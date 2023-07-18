20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü nedeniyle yapılacak resmi geçit tören programı kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Perşembe günü, Lefkoşa’da saat 15.00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Alpet (Altınbaş) Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergâh törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde ulaşım şu şekilde sağlanacak:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergâhı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan çevre yolu veya Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacaktır.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacak.”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle; 20 Temmuz’da Gazimağusa’da da saat 07.00’den itibaren İsmet İnönü Bulvarı’nın, DAÜ çemberi ile sulu çember arasında kalan kısmı, törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.