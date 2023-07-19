20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü nedeniyle KKTC İzmir Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında yarın İzmir Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlenecek.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da başlayacak.

Törende, KKTC İzmir Başkonsolosluğu, TC Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şube Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İzmir Temsilciliği tarafından çelenk sunulacak.

Tören, şiir okunması ve Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu’nun konuşmalarının ardından sona erecek.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, etkinlikler kapsamında dün İzmir’de resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkonsolos İnanıroğlu ve beraberindeki heyet, İzmir Valisi Vekili Hulusi Doğan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, TC Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Gökçen Kaya ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanlığı’na şükran ziyaretinde bulundu.