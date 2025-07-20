20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC ve Türkiye'den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugün Kıbrıs’ta, yüce Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak, büyük bir heyecan ve gururla 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünü kutluyoruz. Türk ulusu, bağımsızlık ve varoluş mücadelesini her türlü zorluğa rağmen ulusal bilinç, dayanışma ve özveriyle, nice kahramanlıklar sergileyerek kazanmıştır. Kıbrıs Türkü’nün küllenmiş direniş ateşi de bu ruhla yeniden canlanmış ve Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman bağlı kalmış, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendi geleceğini korumayı başarmıştır. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 20 Temmuz Barış Harekâtı’nda görev alan tüm kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Gazilerimizi selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesi sonsuza dek sürecektir.”

-Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Anıt Özel Defteri’ne şu ifadeleri not düştü:

“Aziz Atatürk, bugün silahlı kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk halkının birlikte zaferle taçlandırdığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51'inci yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ezelden beridir hür yaşayan Türk Milleti, bu hakikatle Kıbrıs Türkü'nün var olma mücadelesinde yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü, arkasında Anavatan’ın sarsılmaz güçlü desteğiyle parlak geleceğine emin adımlarla yol almaktadır. Ruhun şad olsun.”