20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bugün Girne’de 2 ayrı tören düzenlendi. İlk tören Yavuz Çıkarma Plajı’nda, ikinci tören ise Girne Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Atatürk Anıtı’danki törene, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Albay Eyüp Şafak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik komutanı Deniz Albay Soner özbal, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Polis Müdürlüğü,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek, bölge okullarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konması, saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan ,Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Merkez Şube Başkanı Erbil Aydınova, Kıbrıs Türklerinin 1950’lerden itibaren verdiği varoluş mücadelesine değinerek, 20 Temmuz Barış Harekatı’na nasıl gelindiğini anlattı. Kıbrıslı Türkler’in,51 yıl önce Barış Harekatıyla özgürlüğe ve barış ortamına kavuştuğunu vurgulayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis’e seslenen Aydınova, Hristodulis’in 51 yıllık zaman süresinin , Barış ortamına sağladığı faydaları çok iyi değerlendirmesi, dış güçlere Akdeniz’de imkan sağlama girişimlerinden, zamana oynama oyunlarından vazgeçmesini istedi.

Akdeniz ülkelerinin o zaman huzura kavuşacağını söyleyen Aydınova, Kıbrıs Adasının münhasır ekonomik bölgesindeki doğalgaz ve petrol yataklarının tüm hak sahiplerinin ortak kararları sonucu çözümlenmesi gerektiğini kaydetti. Aydınova, Rum yönetiminin uygulamaya çalıştığı hukuki yönü eksik, tek taraflı çalışmaların ise barışı değil gerginliği doğuracağını vurguladı.

Aydınova, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların, adada, iki ayrı cumhuriyet devleti olarak varlıklarını devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına bir konuşma yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Oğuzhan Şengün, kurtuluş yıldönümlerinin ulusların en büyük bayramları olduğunu belirterek, 20 Temmuz 1974 tarihinin, Kıbrıs Adasına barışın gelmesinin ve Kıbrıs Türkü’nün uğradığı zulüm ve haksızlığın son bulması ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti. İkinci Dünya Savaşının ardından Yunanistan’ın Kıbrıs adasında ENOSİS’i gerçekleştirmek için EOKA Örgütünü kurarak , Kıbrıslı Türklere sistematik saldırılar başlattığını anımsatan Deniz Teğmen Şengün, 1963’ten 1974’e kadar adada yaşananlara değindi. 20 Temmuz Barış Harekatı’nı yapılmaması halinde, Kıbrıslı Türklerin katledilerek, adanın Yunanistan’a bağlanacağını anımsatan Şengün, 20 Temmuz’un, Kıbrıs Türk halkının özgürce ve insanca yaşama hakkına sahip, onurlu bir halk olarak varlığının pekiştirildiği ve dünyaya ilan edildiği gün olduğüüunu kaydetti. Deniz Teğmen Şengün, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün,1878’den itibaren Anavatanıyla birlikte yürüttüğü mücadelenin, egemen eşit iki devlet olarak geleceğini aydınlatan bir zafere dönüştüğü gün olduğunu da dile getirdi.

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Öğrencisi Tanem Sağdıç’ın “KKTC Özgürlük şarkısı” şiiri okumasının ardından , Girne Atatürk Anıtı önündeki tören resmi geçitle sona erdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 18.00’da da Solo Türk gösterisi yer alacak.