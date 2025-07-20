Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları sonlandırmak ve Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturmak amacıyla 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü kutlanıyor.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Göçer ile siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Saat 08.00’de çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

- Kuyucu: “20 Temmuz Barış Harekâtı, tarih önünde onurlu bir duruşun ifadesi olmuştur”

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Şehitlik Özel Defteri'nde şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin adalet, barış ve insan haklarına olan bağlılığının simgesi olan 20 Temmuz Barış Harekâtı, tarih önünde onurlu bir duruşun ifadesi olmuştur.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve egemenliği uğruna verilen kahramanca mücadeleyi bir kez daha gururla hatırlıyor, saygıyla selamlıyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklı davası her zaman yüreğimizdedir. Türkiye Cumhuriyeti, bu haklı davanın yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu da bizim için büyük bir gururdur.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simgesi olan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 51’inci yıl dönümünde, bu topraklara barış ve güvenlik getiren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

- Karakaş: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için canlarımızı feda etmeye hazırız”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş’ın Şehitlik Özel Defteri’ne yazdıkları ise şöyle:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının onuru, özgürlüğü ve istikbali uğruna kanınızı vatan toprağına akıtarak, bu uğurda canlarınızı vererek yüce şehitlik mertebesine ulaştınız.

Varoluş mücadelesinde her türlü tehlikeyi göze alarak bu topraklar uğruna şehit olan siz kahraman aziz şehitlerimizin bıraktığı anılar, bizler için her zaman birer övünç ve güç kaynağı olacaktır.

Yüce Türk milleti ve Türk ulusunun mensupları olarak bizler; haklı ve onurlu mücadelelerin sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak azmi ve kararlılığı ile gerektiğinde canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

- Göçer: “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, vatan topraklarını koruma ve kollama görevini kararlılıkla yerine getirecektir”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Göçer ise Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Sizlerin sayesinde adamıza barış ve özgürlüğün geldiği gün olan Mutlu Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünü kutlamaktayız.

Bu topraklar, Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimizin kanı ve gözyaşıyla yoğrularak vatan olmuştur. Vermiş olduğunuz haklı ve onurlu mücadele sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemen ve eşit bir devlet olarak yaşatmak için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, hukukun kendisine verdiği yetkileri kullanarak, ebedî istirahatgahlarınız olan bu vatan topraklarını koruma ve kollama görevini dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla yerine getirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere; tüm Mücahit, Mücahide ve vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.