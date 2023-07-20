20 Temmuz Barış Harekatı’nda yer alan Helikopter Gazi Yavuz Çıkarma Plajı’nda sergileniyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Mutlu Barış Harekâtı’nda yer alan ve hizmet dışına çıkan "Gazi" isimli helikopter Yavuz Çıkarma Plajı’nda anıt geminin yanında sergiye açıldı.
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