Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla perdelerini açtı.

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ AKKM’de yer alan festivalin açılış oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kadınlar, Filler ve Saireler” oldu. Oyun öncesinde açılış konuşmaları yapıldı.

Festivalde ilk konuşmayı yapan festival komitesi başkanı Kıymet Karabiber, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin “yıldız gibi doğmaya” devam ettiğini ifade ederek, sürekliliğini sürdüren festivalin önemine vurgu yaptı.

LBT’nin kurucuları arasında yer alan Yaşar Ersoy’un 20 yıl önce festivali başlattığını ve kendilerinin de bunu devam ettirdiklerini ifade eden Kıymet Karabiber, başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri olmak üzere festivalin düzenlenmesine katkı koyan kurumlara teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları adına Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Ulaş Ersoy da, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde olmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Ersoy, doğup büyüdüğü, çok şey öğrendiği ve ailem dediği Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile bünyesinde yer alıp çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları ile imzalanan protokolün sanata vesile olmasının önemine değindi.

Yeni projelerle de birlikte olunacağını ifade eden Ersoy, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti ve sözlerini “Sanat iyileştirir, yaşasın ışığa çıkanlar” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, festivalin 20. kez perdelerini açmasının "büyük bir onur ve gurur" olduğunu ifade ederek, “İlk kurucularımızdan setteki ışıkçımıza, organizasyonu sağlayan halkla ilişkilerden oyuncularımıza kadar herkesin büyük emeğini ve heyecanını hissediyoruz. Bizler de her yıl birçok farklı zorluğu aşarak bu festivali sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bu noktada en önemli dayanaklarının tiyatro seyircisi olduğunu, seyirciler olmadan festivalin olamayacağını, var oldukları sürece festivalin daha çok yaşayacağını vurgulayan Başkan Harmancı, en büyük alkışın tiyatro seyircisinin hakkı olduğunu dile getirdi.

Harmancı, Lefkoşa’da son dönemlerde çok anlamlı birçok farklı kültür sanat etkinliği yaşandığını, bunlar arasında yer alan ve diaspora ana teması ile devam eden Eklektik Manifest’i de anımsattı.

Bu yöndeki tanımlamaya en uygun ismin TC Devlet Tiyatroları’nda görev yapan Ulaş Ersoy olduğunu, bunun yanında oyunda yer alan ülke sanatçısı Neyra Kayabaşı’nın ayrı bir gurur yaşattığını söyleyen Başkan Harmancı, TC Devlet Tiyatroları’na teşekkür ederek, kurumsal varlıkları ile başka bakış açısı sağlanmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kadınlar, Filler ve Saireler” oyunu ile “perde” dedi.

Büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda birbirine komşu olan üç kadının trajikomik hikâyesini anlatan oyunun yönetmenliğini Sibel Erdenk yaptı. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı Neyra Kayabaşı, Filiz Demiralp, Gül Öz, Gizem Koçer’in oyuncu olarak yer aldığı “Kadınlar, Filler ve Saireler” oyunu ayakta alkışlandı.

-Program

Toplam 9 oyuna daha ev sahipliği yapacak festival, Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda, 11 Haziran'a kadar devam edecek.

20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde ikinci oyun Antilogos Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Annesi” olacak. 21 Mayıs’ta YDÜ AKKM’de yer alacak oyun saat 20.30’da başlayacak.

Festivalin, gümüş sponsoru Birinci Global olurken, salon sponsorluğunu Yakın Doğu Üniversitesi, ulaşım sponsorluğunu ise Northern Travel üstlendi. Wideline, Bel-Koop ve SIBA Limited de festivale katkı koyanlar arasında yer alıyor.

Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.