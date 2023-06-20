Serbest piyasada, 09.14 itibarıyla 25.60 liradan alınan Euro, 26 liradan satılıyor. 29.95liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 30,45 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 23.45 liradan alınıp, 23.75 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, 09.14 itibarıyla 25.60 liradan alınan Euro, 26 liradan satılıyor. 29.95liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 30,45 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 23.45 liradan alınıp, 23.75 liradan satılıyor.
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