25 yıllık bir serüveni kapsayan ve Heidi Trautmann tarafından kaleme alınan “Perşembe Sanatçıları – Bir Dostluk Yolu” isimli kitabın resme evrilmiş halini sanatseverlere sunacak sergi, 24 Eylül Salı akşamı saat 19.00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, 24 - 27 Eylül tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 10.00 – 17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide eserleri yer alacak sanatçılar; Gönen Atakol, Marylin Bosworth, Muriel Clutten, Christina Hessenberg, Anne Hughes, Hilary Jemal, Sue Monvid, Monika Ottow, Maxene Shailer, Heidi Trautmann, Christine Venediger, Tüneysel Yaylalı, Gülseven Atay Coles olacak.