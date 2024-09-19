 25 yıllık bir serüveni kapsayan ve Heidi Trautmann tarafından kaleme alınan “Perşembe Sanatçıları – Bir Dostluk Yolu” isimli kitabın resme evrilmiş halini sanatseverlere sunacak sergi, 24 Eylül Salı akşamı saat 19.00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

Göçmenköy Taşkınköy Festivali 5-8 Eylül’de Yapılacak Göçmenköy Taşkınköy Festivali 5-8 Eylül’de Yapılacak

 Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi,  24 - 27 Eylül tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde   10.00 – 17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

 Sergide eserleri yer alacak sanatçılar; Gönen Atakol, Marylin Bosworth, Muriel Clutten, Christina Hessenberg, Anne Hughes, Hilary Jemal, Sue Monvid, Monika Ottow, Maxene Shailer, Heidi Trautmann, Christine Venediger, Tüneysel Yaylalı, Gülseven Atay Coles olacak.

 

Kaynak: rss