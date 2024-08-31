1. 30.08.2024 tarihinde, saat 21:10 sıralarında, Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, Mert ÖZÖN (E-30), yönetimindeki SL 934 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Şht Adnan Sipahi Sokağına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada yolun solundan karşıdan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Necati AKTUĞRALI (E-17)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Necati AKTUĞRALI kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ ayak kemiğinde parçalı kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 31.08.2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Aganiyaz AKUMEDOV (E-32), 241 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GG 914 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Düzova’da Ersoy Petrol istasyonu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek karşı şeride geçip yine yolun sağından çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aganiyaz AKUMEDOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.