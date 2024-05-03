Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ülke çapında ikincisi organize edilen “2. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı”, 7-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Fuarda, 12 meslek lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 11 üniversite, alanlarına yönelik eser, ürün ve şovlar sergileyerek, eğitim gördükleri okul ve alanların tanıtımını yapacak.

Fuar; Bilişim, Elektrik - Elektronik, Makine, Metal, Motorlu Araçlar, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, İnşaat, Tesisat Teknolojisi, Büro Yönetimi, Seramik, Güzellik Hizmetleri ve Saç Bakım, El Sanatları, Harita Tapu Kadastro ve Sondaj, Moda Tasarımı, Gıda Teknolojisi, Grafik Fotoğraf ve Matbaa, Çocuk Gelişimi, Muhasebe Finansman ve Pazarlama, Yiyecek İçecek, Konaklama ve Ön Büro, Tarım Teknolojileri alanlarında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kooperatifler ve belediyeler gibi ülkenin önemli kurumlarının desteği ve iş birliği ile gerçekleştirilecek olan II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nda katılımcılar kendi sektörlerine yönelik tanıtımlar yaparak bilgi paylaşımında bulunacak.

Fuarda, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Osman Örek Köy Kadın Kursu Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitim Merkezi’nin yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi yer alacak.

Fuarda, güzellik hizmetleri ve moda tasarım alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı saç, makyaj ve moda şovlarının yanı sıra, Kıbrıslı Türk ünlü Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir defile düzenlenecek.

Fuarda, El Sanatları Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) de yer alacak ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler ile başarı öykülerinin bulunacağı bir alan olacak.

Fuar programı kapsamında, yurt dışında kariyer planlama konusunda uzman olan Cengiz Tavukçuoğlu, Kariyer Planlaması, Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak, Meslek Seçimi ve Dijital Dünyada Öğretmen Olmak konularında eğitim verecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası da ilgi duyan üreticilere ve ticaret yapan veya yapmayı düşünenlere yönelik, Yeşil Hat Tüzüğü ve Hellim Tescili / Coğrafi Tescil konularında eğitim düzenleyecek. Sanayi Odası'na bağlı üreticiler ve Ticaret Odası'na bağlı üyeler de fuar alanında yer alarak sektör hakkında bilgi paylaşacak ve ürün tanıtımı yapacak.

Fuarda ayrıca Pınar Barut, Mustafa Şah, Fethi Özboğaç ve Mine Lama Cinci ise turizm öğrencilerine yönelik deneyimlerini aktaracak.

4 bine yakın ortaöğretim öğrencisinin ziyaret etmesi beklenen 2. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın resmi açılışı, 7 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Lefkoşa Fuar Alanı'nda yer alan Nikah Dairesi'nde gerçekleştirilecek tören ile yapılacak.

Fuar, 7-8-9 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.