(Kamalı Haber)- Lefkoşa ve Gazimağusa’da düzenlenen Narko-Güç Operasyonunda 2 kilo 880 gram hintkeneviriyle yakalanan Mehmet Karadeniz ile Levent Horuz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan Arif Karadeniz’in suçla bağlantısı tespit edilmediği için serbest bırakıldı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, narkotik şubede görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, Narkotikten bir ekibin zanlının Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında ekili bir metre boyunda bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti. Polis memuru, akabinde Levent Horoz’la birlikte Dörtyol civarından olduklarını öğrendiklerini söyledi. Polis, 2 zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 150 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis,2 zanlının da tutuklandığını açıkladı. Zanlıların Gazimağusa’da da ikametgahlarının olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, Horoz’un evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis, Horoz’un ifadesinde uyuşturucuyu eylül ayı içerisinde zanlı Mehmet Karadeniz’den 5 gram olarak aldığını söylediğini açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in Gazimağusa’daki evinde ise 15 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti. Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı. Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 2 kilo 715 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in evinde bulunan uyuşturucu maddeleri 2024 yılı Mart ayından kendisinin ekip, ziraat ettiğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, incelecek kamera görüntüleri olduğun belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Zanlıların avukatı, Horoz’un sadece içici olduğunu, ziraatla akalası olmadığını öne sürdü.

Avukat, Mehmet Karadeniz’in ifadesinde tüm suç benim, hepsi bana ait dediğini de aktardı.

Savcı Hasan Boşnak, soruşturmanın iki bölgede ve geniş çaplı devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.