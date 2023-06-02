Serbest piyasada, 08.19 itibarıyla 22.35 TL'den alınan Euro, 23.36 TL'den satılıyor. 26.10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 27.15 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20.80 TL'den alınıp, 21.70 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada, 08.19 itibarıyla 22.35 TL'den alınan Euro, 23.36 TL'den satılıyor. 26.10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 27.15 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20.80 TL'den alınıp, 21.70 TL'den satılıyor.
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