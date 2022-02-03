Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Sucuoğlu’nun başı büyük belada…
CTP kibarca hükümete gelmeyi reddedince gözler şimdi 2’li ya da 3’lü senaryolara döndü!
Resmi görüşmeler başlamadı ama resmi olmayan görüşmeler hafta başından beri devam ediyor…
Sucuoğlu görevlendirdiği bazı isimleri devreye koydu, onların görevi nabız yoklamak!
Bu arada CTP’den bahsetmek gerekirse akıllıca davranıyorlar ve böyle bir ortamda hükümet olmanın oylarını düşüreceği inancı ile kapıları tamamen kapattılar…
CTP şimdi yerel seçimlere odaklandı ve önce büyük ilçeler sonra diğer küçük birimlerde başkan sayısını artırmak peşinde!
Başarı şansları da bir hayli fazla zira çoğunda adayları hemen hemen belli olurken diğer partilerde bu konuda karmaşa yaşanıyor hatta bazı ilçelerde aday sıkıntısı yaşanıyor…
CTP bu süreci iyi değerlendir istiyor!
Hedef önce belediye sayısını artırmak sonra da kurulacak olan hükümeti erken seçime zorlamak…
Zaten dikkat ederseniz genel seçimler öncesi karma şampiyonu Tufan hoca tek başına hükümetten bahsetmezken şimdi bunu dillendirmeye başladı!
Önce belediyeleri sonra hükümeti ele geçirmek…
Ardından da tabi ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek ve Tufan hocanın bu seçimlerde kazanmasına kesin olarak bakılıyor!
Hükümet olmama görüşüne de saygı duyarız…
Ama özellikle iş dünyasının istikrarlı hükümet isteği şu anda ortadan kalmıştır!
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Sahi CTP olmadan istikrarlı bir hükümet olmaz mı?
Kesinlikle hayır!
Kazanan kazandı kaybeden kaybetti şimdi amaçları ülke sorunları değil, hükümette çok daha güçlü olabilmek…
Çünkü doğal olarak bir partinin ne kadar çok bakanlığı varsa gücü de o kadar fazladır!
Seçmen de buna odaklanmıştır…
Her zaman güçlünün yanında olmak, devletin olanaklarını tırtıklamak!
Anlayacağınız siyasiler ülkeyi değil de partiyi ön planda tutarken seçmeni de ülke gerçekleri değil bireysel menfaatler ön planda tutuluyor…
Siyasiler istikrarsız ama seçmenler de ona keza çok farklı değiller!
Şu anda ülkede öyle büyük sorunlar yaşanıyor ve yılın ortalarında dip yapacağımız bile söyleniyor ama nafile…
Öncelik iktidarda olmak sonra bakanlık ve alt kurumların pazarlığı, yaşanan sorunlar hiç birinin umuru bile değil!
Umutsuz vaka durumları…
Altta kalanın canı çıkıyor ama erk kavgası hızla devam ediyor!
Yazık ki ne yazık hem de…
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Başbakan Sucuoğlu ilk kez erken seçimi dile getirdi…
Kim bilir belki de diğer partileri tehdit de etmiş olabilir ama bize göre bu talihsiz bir açıklama olmuştur!
Zira siyasette zaman ve zemin çok önemlidir, ağızdan çıkacak yanlış bir iki kelime bile siyasi hata olarak değerlendirilir ve onarılmaz arızalar yaratır…
DP ve HP de elbette CTP’nin iktidar kapısını kapattıktan sonra 2’şer bakanlıkta ısrarlı bir tutum izleme kararı aldılar!
Yani Sucuoğlu’nu sıkıştırıyorlar…
Ya iki bakanlığı verirsin ya da ne halin varsa gör!
İnsanın çıldırası geliyor doğrusu…
Ne demekmiş erken seçim!
Bu memleket o kadar zengin midir?
Diyelim ki oldu 60 gün sonra erken seçim kararı alındı…
Ne olur biliyor musunuz?
En çok bu üç parti olumsuz etkilenir…
Bizim derdimiz onların zarar görmesi filan değil de memleketin içinde bulunduğu durumdur!
Çoğunluk gibi artık bizde siyasetten bıktık usandık…
Onlar karşı da güvenimizi yitirdik!
Hele de siyasilerin ülke insanını değil de parti çıkarlarını önde tutması rezaletin daniskası olacaktır…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Halil İbrahim AKÇA, eğer bizde hükümet kurulabilirse hasta ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için KKTC’ye gönderileceğinizi ayağa kaldırılıncaya kadar da bu size verilecek olan görevde kalacağınız konuşulmaya başlandı. Eğer gerçek olursa çok kişi bundan memnuniyet duymayacak ama umarız da olur düşüncesindeyiz…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, siz hükümet kurma çalışmalarına devam ede durun öğrenciler 5 aydır burs paralarının ödenmediğinden yoğun şikayette bulunmaya başladılar. Bir ara ilgilenirseniz iyi olacak çünkü sabrı taşan çok aile var, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Mehmet HARMANCI, bazı yakınlarınız TDP’nin başına geçmek yerine daha ılımlı yeni bir siyasi parti kurmanız yönünde baskıda bulunmaya başlamışlar diye duyduk. Akıncı vurmuş bir kere darbeyi bir de siz vursanız ne olur yani değil mi? Kararınız merakla bekleniyor…
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Sayın Kemal Deniz DANA, Akçay Kooperatifi depolarının UBP’li bir ağır topa peşkeş çekilmesi için yoğun bir girişim başlatıldığını biliyor muydunuz? Bakalım giderayak size imzayı attırabilecekler mi? Bu arada makamda kalacağınızı söyleyenlerin sayısı da bir hayli artıyor…
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Sayın Hasan SADIKOĞLU, İskele’de 3 bölge sit alanında kazıların yine başladığından haberiniz var mıydı? Bölgedeki vatandaş imza toplamaya başladı, 9 katlı binalara asla izin vermeyecekleri konusunda direneceklerini ifade ediyorlar…
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Sayın Ersin TATAR, günün 24 saati hareket halinde olunca salgın size de uğramış büyük geçmiş olsun. En azından bir haftalık karantina süresini iyi değerlendirip istirahat etme fırsatı bulacaksınız, krizi fırsata çevirmek böyle bir şey olsa gerek değil mi?
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, hazır okullar yarı yıl tatiline girmişken tehlike arz eden bazı okulları onarmakta yarar görüyoruz. En fazla da Mağusa ve çevresindeki bazı okullarda duvarların yıkılmaz üzere olduğu yönünde ihbarlar yapılıyor…
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Sayın Halil HIZAL, partiniz için zamansız bir karar oldu ama zorla da güzellik olmayacağını da unutmamak gerek değil mi? Yine de yeniden yapılanma dönemine giren TDP’de size de çok ihtiyaç vardı. Durumu dünya turunda değerlendirin deriz…
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Sayın Rauf DENKTAŞ, son günlerde UBP’den Lefkoşa Belediye başkan adaylığınız konuşulurken sizin buna pek sıcak bakmadığınız bundan böyle kendinizi tamamen ticarete adayacağınızı öğrendik. Doğru karar aldınız zira artık gemisini kurtaran kaptanlar döneminden geçiyoruz…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, karantinadan çıkar çıkmaz bakanlık müdürlerini toplayıp hasret giderme yemeği düzenlediğiniz gözlemlenmiş. Bu arada sizin için başka bir bakanlığın adı da anılmaya başlandı sürpriz kararlar yakında açıklanabilir…
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