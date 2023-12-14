Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetiminde 2 araç sürücüsü tutuklandı, 16 araç ise trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 2 bin 26 araç sürücüsü denetimden geçti.

Sürücülerin 238’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 15’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz, 2’si sigortasız, 16’sı emniyet kemeri takmadan ve 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Polisi sürücülerin 22’sine trafik ışıklarına uymamak, 41’ine sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 44’üne diğer trafik suçlarından ceza yazdı.

Toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.