Öte yandan önceki gün Gazimağusa’da çalıştığı restorantta rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ertan Kahraman’ın (E-54) ölüm sebebi “kalp hastalığı” olarak belirlendi.
2 ani ölüm! Polis otopsi sonuçlarını açıkladı
Polis, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 53 ve 54 yaşlarındaki iki kişinin otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.
Öte yandan önceki gün Gazimağusa’da çalıştığı restorantta rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ertan Kahraman’ın (E-54) ölüm sebebi “kalp hastalığı” olarak belirlendi.
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