Buna göre, Gönyeli’de 3 Haziran’da kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki Ömer Faruk Borahan’dan (E-53) kan ve doku örnekleri alındı. Borahan’ın ölüm sebebinin ileri tetkikle belirleneceği açıklandı.

Öte yandan önceki gün Gazimağusa’da çalıştığı restorantta rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ertan Kahraman’ın (E-54) ölüm sebebi “kalp hastalığı” olarak belirlendi.