Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Piyade alay Komutanlığı'nda bugün sandak devir teslim töreni düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Başbakan Ünal Üstel, Piyade Albay Mert Önen'in görevini Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval'a devrettiği, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı" denildi.