Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda 19’uncusunu düzenleyeceği Kıbrıs İpek Koza Festivali, hafta sonu yapılıyor.

Eğlencenin yanı sıra ipek koza üretimine de dikkat çekilecek festival yarın başlayacak. 5 Mayıs Pazar günü de devam edecek festivalde, standalar da yer alacak, sahnelerde performanslar sergilenecek.

Dans, müzik ve konuşmacıların yer alacağı etkinlikte festival boyunca, her gün ziyaretçiler arasında yapılacak çekilişle dut fidanı dağıtılacak.

Yarın saat 10.00’da stantların ve müzik yayınının başlaması ile start verilecek etkinlik, pazar günü Beyaz Trio konseri ile saat 19.00’da sona erecek.

Kıbrıs İpek Koza Festivali programı şöyle:

-4 Mayıs Cumartesi etkinlik takvimi…

10.00: Stantların açılışı ve Müzik Yayını

12.00: Müzik yayını

14.00: Festival resmi açılışı ve konuşmalar

14.15: Halk dansları gösterisi Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

14.30: Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerinin “İpek Böceğinin Yolculuğu” isimli sergisinin gezilmesi, el işi üreten stantçıların katılımlarıyla Koza El Sanatları Atölye Çalışmaları

14.45: Konser Folklorik Kıbrıs Müzikleri - Digem (Dikmen Gençlik Eğitim Merkezi)

15.45: “Bellapais’te İpek Böcekçiliği ve Yetiştiriciliği” - Konuşmacılar: Zekiye Paşa (El Sanatları ve İpek Böceği Üreticisi) Hayri Küçük (İpek Böceği Üreticisi)

16.00: Tango Dans Gösterisi - Kyrenia Tango Argentino

16.15: Sunum – “Kıbrıs’ta İpek Böcekçiliğinin Tarihi” Prof. Dr. Ali Eftal Özkul (Öğretim Üyesi)

16.30: Konser - Burçin Boran (Vokal- Gitar), Mehmet Sakarya (Flüt)

17.30: Halk Dansları Gösterisi - Oksem

17.45–19.00: Konser - Jazz Trio: Ezgi Akgürgen, Kadir Evre (Gitar), Cahit Kutrafalı (Bas Gitar)

-5 Mayıs Pazar etkinlik takvimi…

10.00: Stantların Açılışı ve Müzik Yayını (Opening of Stalls and Music Broadcast)

11.00: Dut Fidanı Dikimi - Yer: Şht. Fuat Niyazi Sokak Şövalye Yolu Bellapais

12:30: Şiir ve şarkı dinletisi - Beylerbeyi Anaokulu Öğrencileri

13.00: Müzik Yayını - Nostalji Dünya Müzikleri, Koza El Sanatları Atölye Çalışmaları (El işi üreten stantçıların katılımlarıyla)

13.15 Sunum: “Huzur ve Bereketin Sembolü Dut Ağacı” Mehmet Atak Ziraat Yüksek Mühendisi (Girne Belediyesi Park Bahçeler Şube Amiri)

13.30: Solo Konser - Erce Güner

14.30: Halk Dansları Gösterisi - Çatalköy Nostalji Halk Dansları Topluluğu

14.45: Konser - İbrahim Özbaskın Grup Black Trio (Group Black Trio)

15.45: Söyleşi: “1952- 1956 yılları arasında Bellapais’te yaşamış ünlü İngiliz yazar Lawrence Durrell’in ‘Acı Limonlar’ isimli eserinde yer alan Kıbrıslıların, sosyal ve kültürel yaşamları üzerine değerlendirme” Sunum: Prof. Dr. Şevket Öznur Araştırmacı – Yazar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı /Araştırmacı- Yazar

16.00: Dans Gösterisi - Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği

17.45-19.00: Konser - Beyaz Trio