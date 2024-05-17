“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 105’inci yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde öğrenciler bu hafta içinde devlet protokolünü ziyaret ediyor.

-19 Mayıs’taki törenler

19 Mayıs’ta törenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 8.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda saat 9.00'da yer alacak ikinci törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

-105. Yıl Korteji

Lefkoşa'da pazar günü saat 9.30’da Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi'ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “105. Yıl Korteji” düzenlenecek.

Yürüyüş, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan - Dereboyu Avenue güzergahında yapılacak. Avenue önünde saat 10.30’da Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser verecek. Lefkoşa Türk Lisesi halk dansları ekibi de dans gösterisi yapacak.

-Bölgelerdeki törenler

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde 9.00’da İsmet İnönü heykeli önünden Zafer Anıtı’na “Şampiyon Melekler” anısına “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından 9.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri konuşma yapacak, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve cevabı okunacak.

Törende, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji'nden bir öğretmenin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam edecek. Törende, şiirler de okunacak.

Girne'de Ramadan Cemil Meydanı’nda yapılacak tören 8.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiir okunacak.

Güzelyurt'ta Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören 9.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. KTBK 49. P. Alay Komutanlığı temsilcisi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Muavini Şengül Akçebel Şahin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende, şiirler de okunacak.

İskele'de tören 9.30’da Ecevit Meydanı’ndan yer alacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okunacak halk dansları gösterileri yapılacak.

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören 9.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Lefke Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni Fikriye Seferler’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

Geçitkale'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Kasaba Meydanı’nda tören düzenlenecek. 9.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmeni Selcan Dağlı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda 9.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Polatpaşa Lisesi öğretmeni Salih Şah, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Ata’ya cevabını okumasının ardından şiirlerin okunmasıyla tören sona erecek.

Mehmetçik Ecevit Meydanı’nda yapılacak tören 9.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasının ardından tören sona erecek.