Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 187 milyon 250 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

-Kürşat

SÜTEK bütçesi konusunda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat, litre başına süt primi artışının hangi oranda yapılacağını, gelirlerin neye göre hesaplandığını ve günlük süt miktarına yönelik sorular sordu.

Bütçede kıdem tazminatlarının 2025’te sıfırlandığını bunun nedenini soran Kürşat, kadrolarla ilgili düzenlemelerin hangi çerçevede yapılacağına yönelik sorular yöneltti ve yasada yer almayan kadrolara istihdam yapılamayacağını anımsattı.

Kürşat, SÜTEK bütçesine yüzde 100’ün üzerinde artışın nasıl olabildiğini, hangi öngörülere dayandığını sorarken, soruyu yanıtlayan SÜTEK Mali Müşaviri Ahmet Şeytan bunun SÜTEK priminde görülen artışla ilgili olduğunu söyledi.

Bütçe rakamlarının bilimsel dayanağı bulunmadığını savunan Kürşat, bu rakamlarla bütçe geçerse kurumun batacağını, bütçenin bu şekilde geçmemesi. bekletilmesi gerektiğini iddia etti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, küçükbaş hayvanların sütünün istikrarlı olarak toplandığını. bu nedenle artış sağlandığını dile getirerek, süt üretimine ilişkin rakamları aktardı.

Bakan Çavuş, rakamların yeniden gözden geçirileceğini ifade etti.

Yeniden söz alan Fide Kürşat, açılacak kadroların bugün komiteye getirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını nasıl bir düzenleme yapılacağını bilmediklerini söyledi.

SÜTEK Mali Müşaviri Ahmet Şeytan, gelir ve giderlerdeki rakamların değiştiğini belirterek, bilgi verdi.

Komitede daha sonra Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu bütçesinin onaylanması ardından Toprak Ürünleri Kurumu bütçesinin görüşülmesine geçildi.



