Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 6 Polis Müdürü, 8 Polis Müdür Muavini, 11 Polis Başmüfettişi, 8 Polis Müfettişi, 11 Polis Müfettiş Muavini, 18 Polis Çavuşu, 82 Polis memuru, 3 İtfaiye Memuru ve 39 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere, toplam 186 polis mensubu yer değiştirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nakiller 25 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Nakiller kapsamında yeni İlçe Polis Müdürleri şöyle: "Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, Girne Polis Müdürü Ali Adalıer, Güzelyurt Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ"