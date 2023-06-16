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- Lefkoşa, 16 Haziran 23 (TAK): KKTC’de serbest piyasada euro 26,10, sterlin 30,45, dolar ise 23,85 liradan işlem görüyor
- Serbest piyasada, saat 09,45 itibarıyla 25,75 liradan alınan Euro,26,10 liradan satılıyor. 30,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 30,45 lira olarak belirlendi.
- Dolar ise 23,55 liradan alınıp, 23,85 liradan satılıyor.
- Lefkoşa, 16 Haziran 23 (TAK): KKTC’de serbest piyasada euro 26,10, sterlin 30,45, dolar ise 23,85 liradan işlem görüyor
16 Haziran 2023 döviz kurları
Lefkoşa, 16 Haziran 23 (TAK): KKTC’de serbest piyasada euro 26,10, sterlin 30,45, dolar ise 23,85 liradan işlem görüyor
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