Bir haftada 69 kaza, 18 yaralı… 3 milyon TL’yi aşkın zarar var… Sürat ilk sıradaki kaza sebebi

340 aracın trafikten men edildiği kontrollerde 11 sürücü de tutuklandı

Son bir haftada ülkede meydana gelen 69 trafik kazasında 18 kişi yaralandı. 3 milyon TL’yi aşkın zararın oluştuğu kazaların ana sebebi sürat.

Hafta boyunca 16 bin 500’e yakın sürücüyü kontrol eden polis 3 bin civarında sürücüyü rapor etti. Yaklaşık bin sürücünün süratli olduğu belirlendi. 340 aracın trafikten men edildiği kontrollerde 11 sürücü de tutuklandı.

-69 kaza, 18 yaralı… Sürat ilk sıradaki kaza sebebi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül -22 Eylül tarihlerini kapsayan sürede KKTC'de meydana gelen 69 trafik kazasından 13’ü yaralanma, 56’sı hasarla sonuçlandı.

18 kişinin yaralandığı 69 kazadan 21’i sürat, 15’i dikkatsiz sürüş, 13’ü kavşakta durmama, 12’si yakın takip, 8’i diğer etkenlerden oldu.

-3 milyon TL’yi aşkın zarar var

3 milyon 128 bin TL’lik maddi hasara neden olan kazaların 30’u Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 18’i Girne, 4’ü Güzelyurt, 5’i İskele bölgesinde meydana geldi.

-Rapor edilen 3 bin sürücüden bini süratliydi

Öte yandan 16 Eylül- 22 Eylül tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 420 araç sürücüsü kontrol edildi, trafik suçu işlediği belirlenen 3 bin 74 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

3 bin 74 sürücüden 942’si sürat, 75’i mobil araçla tespit edilen süratten rapor edildi. 19 sürücünün tehlikeli, 62 sürücünün dikkatsiz sürüş yaptığı belirlendi.

-93 sürücü alkolden rapor edildi

404 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 15 sürücünün ehliyetsiz, 93 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edilirken 385 sürücü cep telefonu kullanmak, 100 sürücü emniyet kemeri takmamaktan ceza aldı. 213 sürücünün trafik levha ve işaretlerine, 13 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı belirlendi.

-340 araç trafikten men edilirken 11 sürücü tutuklandı

138 sürücünün muayenesiz, 87 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı tespit edilirken 59 sürücü yolcu taşıma "T" işletme izinsiz, 50 sürücü özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan, 43 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan rapor edildi.

16 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 50 sürücü ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 385 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Toplam 340 araç trafikten men edilirken 11 sürücü ise tutuklandı.